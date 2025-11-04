La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos básicos que se exigirán a todos los solicitantes en los diferentes DMVs del país para poder obtener por primera vez una licencia de conducir Real ID.

Si bien la mayoría de los estados ya había comenzado a emitir este tipo de identificaciones -que se caracterizan por compartir estándares comunes de seguridad- la ley que hizo obligatorio el uso de estas licencias y credenciales para fines oficiales entró oficialmente en vigor el 7 de mayo de este año.

Como consecuencia, quienes deseen utilizar su licencia de conducir para identificarse en los aeropuertos, ingresar a oficinas federales o visitar centrales nucleares, deberán contar obligatoriamente con una Real ID.

El Gobierno cancelará las solicitudes de licencia de conducir a quienes no puedan mostrar este documento

De acuerdo con las autoridades, si bien los estados pueden solicitar requisitos adicionales para gestionar este tipo de credenciales, algunos de los puntos básicos son

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Número del Seguro Social (SSN)

Dos comprobantes de domicilio de residencia principal

Estatus legal

En caso de no contar con alguno de los documentos básicos para respaldar estos datos, la licencia de conducir no podrá ser emitida bajo ninguna circunstancia.

Otras formas de cumplir con el requisito del documento

La tarjeta del Seguro Social es una de las maneras más prácticas de evidenciar que se cuenta con un SSN, sin embargo, si por algún motivo no se dispone de este documento, pero sí del número en cuestión, las autoridades también aceptarán cualquiera de las siguientes opciones