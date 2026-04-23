En la sesión de apertura de este jueves, 23 de abril de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.38 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.26% en relación con el día anterior. En la última semana, el peso mexicano avanzó 0.42%, pero en el último año la variación fue de -9.58%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. Proyectos contaminantes pueden afectar rendimientos de los fondos de retiro, según Afore XXI Banorte La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.74% que ha tenido. Hoy, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Este aumento sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas, reflejando un clima económico favorable. Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo o si podría revertirse en los próximos días. La continuidad de esta mejora puede ser un indicativo de confianza en la economía mexicana. En resumen, la tendencia actual es alentadora, pero requiere seguimiento para verificar su sostenibilidad. Proyectos contaminantes pueden afectar rendimientos de los fondos de retiro, según Afore XXI Banorte Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El enroque | BanBajío anuncia nuevo CEO, ante la salida de Edgardo del Rincón a Banamex