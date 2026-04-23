En la sesión de apertura de este jueves, 23 de abril de 2026,del Euro cotiza a 0.85 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.33% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro cambió 65.98% y en el último año su variación fue 25.82%, reflejando una evolución positiva. Proyectos contaminantes pueden afectar rendimientos de los fondos de retiro, según Afore XXI Banorte La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 4.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual fue del 7.07%. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, dado que los últimos dos días consecutivos han registrado un incremento en su valor. Esto refleja un interés creciente en la moneda europea por parte de los mercados, impulsando su precio al alza. Este aumento en la cotización sugiere una mayor confianza en la economía de la Eurozona, lo que podría atraer más inversiones en los próximos días. Sin embargo, es importante monitorear la evolución de esta tendencia para anticipar posibles cambios en el mercado. Proyectos contaminantes pueden afectar rendimientos de los fondos de retiro, según Afore XXI Banorte Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El enroque | BanBajío anuncia nuevo CEO, ante la salida de Edgardo del Rincón a Banamex