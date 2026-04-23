El estado de California implementó un nuevo cambio en su manera de emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación para introducir ahora tecnología de verificación digital con el fin de combatir el fraude. Esta medida fue anunciada por el gobernador Gavin Newsom e incorpora códigos de firma digital en las credenciales y, como adicional, un sistema de registro mediante código QR en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). El objetivo es reforzar la seguridad de las identificaciones emitidas por el estado y al mismo tiempo, agilizar los tiempos de espera en las oficinas del DMV. El principal cambio es la incorporación de códigos de barras con firma digital en la parte trasera de las licencias y tarjetas identificatorias. “Una verificación exitosa demuestra que los datos del código de barras PDF417 en la parte trasera de la tarjeta no han sido manipulados”, indican las autoridades sobre las nuevas licencias. Esta tecnología permitirá que lectores de tarjetas compatibles puedan corroborar de forma rápida si una firma es auténtica, si fue modificada o si el documento fue revocado. Esto se da en respuesta a una cifra alarmante para el estado: de acuerdo con cifras oficiales, durante el último año se reportaron 435,985 casos de fraude. Las autoridades especificaron que no es necesario modificar de inmediato la licencia de conducir, sino que las credenciales seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento. En caso de querer reemplazar esta credencial antes de tiempo, podrán solicitar una nueva dentro del DMV, aunque deberán pagar la tarifa correspondiente. Otra de las novedades es la implementación de un sistema de check-in mediante código QR en las oficinas del DMV. El proceso será el siguiente Este cambio busca agilizar procesos y disminuir los tiempos de espera.