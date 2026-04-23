En la sesión de apertura de este jueves, 23 de abril de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.64 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.21% en relación con el día anterior. En la última semana, el quetzal guatemalteco subió 2.13% y en el último año su cotización varió 1.60%, mostrando una tendencia alcista moderada. Proyectos contaminantes pueden afectar rendimientos de los fondos de retiro, según Afore XXI Banorte La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco fue del 22.34%, superando la volatilidad anual del 19.36%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y la población en general. Proyectos contaminantes pueden afectar rendimientos de los fondos de retiro, según Afore XXI Banorte Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El enroque | BanBajío anuncia nuevo CEO, ante la salida de Edgardo del Rincón a Banamex para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros o sucursales de tu banco para mejores tipos, lleva identificación y prioriza tarjetas sin comisión por transacción extranjera.