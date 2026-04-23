Durante años, el movimiento de ganado en Colombia ha estado rodeado de controles estrictos que buscan evitar irregularidades. Sin embargo, un caso judicial del pasado dejó en evidencia que no siempre se cumplen las reglas. Se trata de un fallo que puso el foco en cómo se manipulan ciertos documentos clave. Lo que parecía un simple traslado entre fincas terminó revelando un esquema mucho más complejo. Las autoridades detectaron inconsistencias en registros y movimientos que no coincidían con la realidad. Las guías sanitarias, fundamentales para el control del ganado, quedaron en el centro de la investigación. El caso no es nuevo, pero su impacto sigue vigente. La discusión judicial expuso cómo una distorsión en estos documentos puede alterar completamente la trazabilidad de los animales. El fallo de la Corte Suprema deja una señal clara sobre los límites legales en estos procedimientos. La decisión de la Corte Suprema se dio en el marco de un proceso por hurto agravado de ganado en el departamento de Bolívar. El caso involucró la desaparición de más de 1800 reses entre 2004 y 2012, mediante traslados irregulares entre distintas fincas. Según el expediente, el mecanismo utilizado incluía la obtención de guías sanitarias de movilización para justificar movimientos que en realidad ocultaban la venta ilegal de los animales. El punto central fue que las guías indicaban destinos específicos, pero el ganado nunca llegó a esos lugares, lo que evidenció inconsistencias clave. Ese elemento fue determinante en primera instancia: el juzgado consideró que las guías demostraban un patrón de traslado ficticio para encubrir el faltante y condenó al acusado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Cartagena, al absolver, le restó importancia a ese dato y a otros indicios, cuestionando la valoración probatoria. En el fallo disponible en https://vlex.com.co/vid/auto-interlocutorio-corte-suprema-916698224, la Corte Suprema sostuvo que esa valoración fue errónea. Señaló que sí existían elementos suficientes y que el tribunal incurrió en una lectura inadecuada de la prueba, incluyendo la forma en que interpretó las guías sanitarias. Además, se dejó en claro que la manipulación, distorsión o uso indebido de estas guías no está permitido en la legislación colombiana. La detección de estas inconsistencias fue clave para reconstruir el circuito del ganado y entender el esquema investigado. En este auto interlocutorio de la Corte Suprema, que no es una sentencia sino que fija una postura por parte del organismo, se asegura que en el caso, el Tribunal de segunda instancia “distorsionó la forma y contenido de las guías sanitarias de transporte o movilización internas de animales que acreditaban la responsabilidad en el hurto del acusado”. De esta manera, además de endilgar responsabilidad al tribunal, la Corte podría estar sentando jurisprudencia (más allá de si existe o no una ley, dato que también es importante) acerca de la obligatoriedad a la hora de transportar o movilizar ganado de manera correcta, para justamente evitar el hurto. Es decir: todos los habitantes de Colombia deben cumplir con esta legislación vigente, sin excepciones. De otra forma, no se podrá exportar ganado. En Colombia, la Guía Sanitaria de Movilización Interna de Animales (GSMI) es un instrumento fundamental. Se trata de un documento que se expide para autorizar el traslado de animales, basado en condiciones sanitarias específicas del predio de origen. Este sistema permite controlar enfermedades y garantizar la trazabilidad del ganado. Las condiciones sanitarias registradas en la guía son esenciales para prevenir epidemias y asegurar el seguimiento de cada traslado. La GSMI es además el único documento legal válido para movilizar animales en el país. Esto incluye especies como bovinos, porcinos, equinos, ovinos y aves, entre otros. Por este motivo, cualquier alteración, uso indebido o interpretación incorrecta de estas guías puede generar consecuencias legales. El fallo refuerza la importancia de estos documentos como herramienta clave de control y evidencia dentro de procesos judiciales.