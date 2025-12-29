El comienzo de esta semana trae consigo un clima severo que está afectando a millones de personas en el Medio Oeste y noreste de EE. UU.

Más de 30 millones de residentes están bajo alertas climáticas invernales, mientras que una nueva tormenta se desplaza por la región, lo que está alterando los planes de miles de viajeros.

Con la temporada navideña en su apogeo, las condiciones climáticas podrían convertir los viajes en un desafío inesperado.

Alertas de ventisca y condiciones peligrosas

Más de 2 millones de personas en el Medio Oeste se encuentran bajo alerta de ventisca, con vientos que podrían alcanzar entre 64 y 96 km/h. Estas ráfagas podrían traer fuertes nevadas, reduciendo la visibilidad a menos de 400 metros en muchas áreas. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido advertencias sobre las peligrosas condiciones de viaje que se avecinan.

Se espera que las condiciones más extremas ocurran este domingo por la tarde y noche, afectando principalmente al norte de Iowa, donde se anticipan ventiscas blancas y temperaturas muy bajas. Las autoridades han desaconsejado viajar durante las próximas 24 horas en estas zonas.

Impacto en los vuelos y aeropuertos

El clima no solo ha afectado las carreteras, sino también los cielos. Según datos de FlightAware, más de 8.000 vuelos dentro, hacia o desde EE. UU. fueron retrasados este domingo, y más de 700 vuelos fueron cancelados.

Aeropuertos como el de Nueva York y Chicago han sido especialmente afectados, con viajeros que enfrentan largas esperas y cambios de itinerario debido a la tormenta.

Precipitaciones mixtas en el noreste y centro de EE. UU.

El clima del domingo también trajo consigo una mezcla de lluvias y aguanieve en el noreste, afectando estados como Nueva Inglaterra. Se espera que las acumulaciones de hielo sean significativas, con una capa de hasta una décima de pulgada en algunas zonas. En contraste, el Valle de Ohio y el corredor de la I-95 experimentarán lluvias intensas durante el fin de semana, lo que podría generar condiciones resbaladizas en las carreteras.

El sur de EE. UU., por su parte, experimentará una caída drástica de temperaturas: lo que inicialmente se esperaba como un clima templado con temperaturas entre 11 y 17 ºC por encima del promedio, cambiará a una disminución de entre 5 a 8 ºC por debajo del promedio hacia el lunes y martes.

Condiciones extremas en Nueva York y el noreste

Las condiciones fueron especialmente severas en Nueva York, donde Central Park registró más de 10 centímetros de nieve, la mayor cantidad desde enero de 2022. La tormenta también causó cortes de energía en varios estados. En Michigan, más de 30.000 hogares y negocios quedaron sin electricidad durante la noche, según poweroutage.us.

A pesar de los contratiempos, muchos viajeros estaban preparados para las condiciones. Felicia Reich, una viajera en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, comentó que su vuelo hacia Fort Lauderdale sufrió un retraso de una hora. “Lo esperaba, pero estaba preparada”, afirmó mientras se resguardaba con un abrigo grueso y un gorro de punto.