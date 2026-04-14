Las autoridades fronterizas de Estados Unidos han comunicado que ciertos ciudadanos extranjeros podrán ingresar al país de manera legal. Este ingreso se permitirá tanto por tierra como por mar, siempre que se presenten documentos alternativos oficialmente aceptados. Es relevante señalar que estos ciudadanos no requerirán visa ni pasaporte tradicional para su entrada. Esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso a Estados Unidos, promoviendo un proceso más ágil y accesible para los viajeros. Los viajeros provenientes de Canadá gozan de un régimen especial para ingresar a Estados Unidos. Al cruzar la frontera por tierra o mar, pueden presentar cualquiera de los siguientes documentos sin necesidad de una visa para turismo o estadías cortas: Este beneficio no es universal y no aplica a todos los viajeros. Quedan excluidos del ingreso legal y automático sin visa ni pasaporte tradicional los siguientes casos: