El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte que los extranjeros que no renueven a tiempo su Número de Identificación Personal del Contribuyente —conocido como ITIN— quedan expuestos a multas, demoras y pérdida de beneficios fiscales . Este documento es el más importante para quienes no califican para un Número de Seguro Social, pero tienen obligaciones tributarias en el país.

Todo ITIN que no se utilice en una declaración federal durante tres años consecutivos expira automáticamente el 31 de diciembre del tercer año de inactividad. Para la temporada de impuestos 2026, los números no usados en los años fiscales 2022, 2023 y 2024 quedaron vencidos el 31 de diciembre de 2025.

¿Qué pasa si un extranjero no renueva el ITIN a tiempo?

Presentar una declaración con un ITIN vencido no impide que el IRS la reciba, pero sí provoca que la agencia retenga cualquier reembolso hasta que se complete la renovación. Además, se bloquea el acceso a créditos fiscales clave hasta regularizar la situación.

Las principales consecuencias de tener el ITIN vencido son:

Demoras en el procesamiento de la declaración de impuestos.

Pérdida del Crédito por Hijos y el Crédito por Ingreso del Trabajo.

Multas e intereses por presentar información fiscal vencida.

Retención del reembolso hasta que se apruebe la renovación.

El propio IRS aclara que no se necesita un ITIN vigente para solicitar una prórroga o pagar impuestos estimados, pero sí es obligatorio tenerlo activo al momento de presentar la declaración federal.

¿Cómo renovar el ITIN antes de recibir multas del IRS?

La renovación se realiza completando el Formulario W-7 del IRS, disponible en línea y en oficinas autorizadas. El proceso es similar al de la solicitud original, pero no genera un número nuevo: el ITIN renovado conserva el mismo número, ya que la renovación solo restaura el estado activo.

El propio IRS aclara que no se necesita un ITIN vigente para solicitar una prórroga o pagar impuestos estimados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Pasos para renovar correctamente

1- Completar el Formulario W-7 marcando la casilla “Renovar un ITIN existente”.

2- Indicar el motivo de la solicitud y el número anterior del ITIN.

3- Adjuntar documentos de identidad originales o copias certificadas por el organismo emisor

4- Si hubo cambio de nombre, incluir certificado de matrimonio u orden judicial.

No existe opción de renovación en línea ni por vía electrónica; la solicitud debe presentarse por correo postal , a través de un Agente Certificado de Aceptación (CAA) o en persona en un Centro de Asistencia al Contribuyente del IRS.

¿Cuánto tarda el IRS en procesar la renovación del ITIN?

El IRS procesa actualmente los formularios W-7 en un plazo aproximado de 11 semanas desde su recepción. Sin embargo, ese tiempo puede extenderse según el período del año en que se presente la solicitud.

Durante la temporada de mayor actividad fiscal, entre enero y abril, el proceso puede demorar hasta 14 semanas. Por eso, el IRS recomienda iniciar la renovación con al menos 11 semanas de anticipación respecto a la fecha límite para presentar la declaración federal, a fin de evitar retenciones de reembolsos o sanciones por demora.