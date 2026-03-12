La licencia de conducir Real ID es una de las alternativas más populares al momento de verificar la identidad antes de abordar un vuelo nacional en Estados Unidos, pues sus características se alinean con lo establecido por la regulación que les otorga el nombre, vigente en todo el país desde mayo del año pasado. Si bien cuando este documento se utiliza para conducir debe encontrarse siempre en vigencia, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) asegura a todos los viajeros que lo presenten en los controles aeroportuarios que puede aceptarse cómo prueba identificatoria incluso cuando está vencida, siempre y cuando no supere los plazos permitidos. Las licencias de conducir Real ID y todos los documentos identificatorios aprobados por la regulación podrán presentarse en los controles aeroportuarios nacionales con un vencimiento de hasta 2 años. En caso de no disponer de una que cuente con los requisitos federales para ser admitida en estos controles, también podrán proporcionarse cualquiera de las siguientes alternativas, que tienen el mismo vencimiento máximo permitido Se aceptan además identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID. Las autoridades especifican que el requisito de identificación aplica únicamente a quienes sean mayores de 18 años al momento de abordar su vuelo. “La TSA no exige que los menores de 18 años presenten identificación cuando viajan dentro de Estados Unidos. Sin embargo, los menores no acompañados que cumplan los requisitos para TSA PreCheck deben mostrar una identificación aceptable para recibir un control acelerado”, se indica.