Miles de conductores desconocen que ciertas deudas relacionadas con accidentes de tránsito pueden tener consecuencias mucho más graves que una simple multa económica. En algunos casos, el incumplimiento de una obligación judicial puede derivar directamente en la suspensión de la licencia de conducir.

En California, las autoridades tienen la facultad de suspender el permiso de conducir de personas que no paguen sentencias judiciales vinculadas a accidentes de tránsito, una medida que puede mantenerse vigente hasta que la obligación sea satisfecha.

El trámite fundamental que ningún conductor debe ignorar

La sanción no está relacionada con infracciones de tránsito comunes, sino con situaciones donde:

Ocurrió un accidente automovilístico

Un tribunal dictó una sentencia económica

El conductor responsable no cumplió con el pago ordenado

En esos casos, las autoridades pueden avanzar con la suspensión de la licencia.

California suspende la licencia de conducir de personas que no paguen sentencias judiciales de accidentes de tránsito. Fuente: El Cronista.

El Gobierno embarga las licencias de conducir de todos los que atrasaron este trámite

Cuando existe una resolución firme relacionada con daños ocasionados en un accidente y el conductor no cumple con la obligación económica impuesta por la justicia:

La deuda queda registrada

El incumplimiento es informado a las autoridades competentes

Puede iniciarse un procedimiento para suspender la licencia de conducir

Qué deben hacer los conductores para recuperar la licencia de conducir

Las personas afectadas pueden:

Pagar la sentencia pendiente

Negociar acuerdos de pago cuando la ley lo permita

Solicitar revisiones administrativas en determinados casos

Presentar documentación que acredite el cumplimiento de la obligación

Regularizar la situación suele ser el paso necesario para recuperar la licencia.