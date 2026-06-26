En Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias requieren que todas las personas que deseen llevar a cabo viajes nacionales presenten una licencia de conducir o cualquier otro documento que cumpla con los estándares establecidos por la ley Real ID.

En ese contexto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tiene disponible en su página web la lista oficial de credenciales que serán consideradas aceptables para verificar la identidad antes del embarque y especifica el período de vencimiento que también permite su uso para dichos fines.

Por qué Estados Unidos requiere ciertos documentos para la aviación

El motivo primordial es la seguridad. Todos los documentos que cuentan con la aprobación de la Ley Real ID conservan los mismos estándares durante su emisión, sin importar el estado que los expida.

En este procedimiento resalta la implementación de tecnología contra falsificación, la prevención del fraude interno y el uso de pruebas documentales y registros para verificar la identidad del solicitante del documento.

El motivo primordial es la seguridad.

Lista exhaustiva de documentos admitidos por Estados Unidos y sus fechas de caducidad máximas

TSA especifica que los documentos enumerados a continuación pueden presentarse con un vencimiento de hasta 2 años:

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal o tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU. Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Asimismo, se aceptan identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID.

¿Qué ocurrirá si carezco de la documentación previamente aludida?

En tales circunstancias, será imperativo abonar 45 dólares para hacer uso de TSA ConfirmID, un método de verificación alternativo que comenzó a aplicarse el 1 de febrero de 2026.

Quienes no puedan verificar su identidad no podrán embarcar en el vuelo.