En esta noticia Dónde sí y dónde no se puede usar la visa láser en Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asegura que el uso de la conocida como Tarjeta de Cruce Fronterizo o Visa láser tiene límites estrictos que, si se ignoran, pueden terminar en rechazos inmediatos en aeropuertos y fronteras.

Dónde sí y dónde no se puede usar la visa láser en Estados Unidos

El punto más importante sobre la visa láser en Estados Unidos es que no habilita el ingreso libre al país en cualquier circunstancia. Su uso está limitado principalmente a zonas fronterizas.

El punto más importante sobre la visa láser en Estados Unidos es que no habilita el ingreso libre al país en cualquier circunstancia. Imagen: archivo.

Con este documento, los ciudadanos mexicanos pueden:

Ingresar por vía terrestre

Permanecer en áreas cercanas a la frontera y delimitadas geográficamente

Permanecer hasta 30 días dentro de esas zonas

Salir de las áreas permitidas utilizando únicamente la Tarjeta de Cruce Fronterizo puede considerarse una infracción migratoria, con consecuencias severas.

En caso de querer visitar otros territorios, el documento debe presentarse acompañado obligatoriamente de un pasaporte en vigencia.

Qué sucede si se intenta viajar en avión solo con la BCC

Uno de los puntos más críticos que remarcan las autoridades es que la visa láser no sirve para vuelos ni cruceros.

Cualquier persona que intente abordar un avión, ingresar por vía marítima o viajar fuera de la zona fronteriza presentando únicamente la BCC será rechazada , incluso si el destino está dentro del territorio permitido.

Para estos casos, es obligatorio acompañar este documento de un pasaporte o contar con una visa B1/B2.