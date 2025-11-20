Una tormenta se aproxima y sacudirá varias zonas del país: cuáles son las ciudades en alerta por lluvias fuertes. (Fuente: Archivo)

Una masa de aire húmedo y un frente frío en movimiento traerá lluvias y tormentas localizadas en varias zonas de los Estados Unidos durante la jornada. Según el National Weather Service (NWS), se espera que la actividad se intensifique al atardecer, cuando el cielo pase de nublado a lluvioso en diversos sectores.

El mapa de pronóstico adelanta que las precipitaciones serán más probables hacia la tarde-noche, con temperaturas que bajan rápidamente a medida que avanza el sistema.

¿Cuáles son las ciudades en alerta por lluvias y tormentas?

El NWS advierte que en el Suroeste se registran lluvias persistentes con tormentas aisladas y posibilidad de inundación súbita.

En particular, la capa de aire húmedo arrastrada hacia las llanuras meridionales genera condiciones propicias para que se formen células convectivas, que podrían dejar ráfagas de viento, granizo aislado y acumulados de lluvia elevados.

Posibles tormentas eléctricas durante la noche

Aunque la cobertura de los pronósticos es general para todo el país, los mapas de superficie muestran que el frente llegará a la región noreste hacia la noche, incrementando la probabilidad de lluvia acompañada de tormentas eléctricas.

Por este motivo, se aconseja a quienes viajan o están al aire libre en la tarde­noche vigilar alertas locales, ya que el pasaje del frente puede generar incrementos bruscos de viento y lluvias intensas en cortos periodos.