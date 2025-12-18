Es oficial | IRS confirmó que confiscará la vivienda de todas las personas que no hayan completado este trámite a tiempo. Fuente: Archivo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), la entidad responsable de administrar la recaudación de impuestos en el país, es el organismo encargado de supervisar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y aplicar sanciones cuando se detectan incumplimientos.

Aunque el abanico de penalidades por no regularizar deudas fiscales a tiempo es amplio, la agencia puede avanzar con acciones más severas si el contribuyente no acuerda un plan de pago. En esos casos, el IRS está habilitado a disponer embargos para saldar total o parcialmente la deuda.

Frente a este escenario, el organismo detalla los procedimientos disponibles para evitar este tipo de medidas y aclara en qué situaciones excepcionales puede recurrir al embargo como último recurso.

Alerta IRS: el trámite para evitar la confiscación de una vivienda

El IRS enfatiza en la importancia de no ignorar los avisos de cobro cuando son recibidos, pues al comunicarse con el organismo es posible que se pueda trabajar en conjunto para establecer un plan que satisfaga a ambas partes con el fin de resolver el saldo pendiente.

No obstante, “si no responde a los avisos de cobro de IRS, y no trabaja con el IRS para resolver su deuda tributaria, el IRS puede embargar su propiedad“, advierten las autoridades.

Por este motivo, todas las personas que reciban una factura del IRS con el título "Aviso Final de la Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia" deben ponerse en contacto con el organismo de inmediato llamando al número de teléfono que figura en el aviso.

Es oficial | IRS confirmó que confiscará la vivienda de todas las personas que no hayan gestionado este trámite a tiempo. (Fuente: Archivo)

Los pasos que deben cumplirse antes de que IRS confisque la vivienda

IRS especifica que el embargo se emite únicamente cuándo se cumplen los siguientes cuatro pasos

El IRS determina el impuesto y le envía una factura al contribuyente

La persona no paga sus impuestos

IRS envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia al menos 30 días antes de imponer la penalización

IRS envía un aviso por adelantado indicando que puede comunicarse con terceros (como bancos, empleadores, clientes o contadores) para obtener información sobre su situación fiscal.

Responder los avisos del IRS podría evitar el embargo de la propiedad, según lo señala el organismo. Fuente: archivo.

Qué sucede si el IRS confisca mi vivienda

De acuerdo con la información oficial, el Código de Impuestos Internos (IRC) autoriza la emisión de embargos para saldar impuestos morosos.

En caso de que el IRS le quite su vivienda u otra propiedad, se explica que ésta será vendida y se aplicarán las ganancias -restando los gastos de venta- a la deuda tributaria del contribuyente.

Antes de efectuar la venta, el organismo calcula una cantidad mínima para subastarla y le proporcionará al contribuyente una copia del cálculo para darle la oportunidad de disputar el valor.

“Tras emitir aviso público, el IRS suele esperar un mínimo de 10 días antes de vender su propiedad. Las ganancias de la venta saldan el costo de quitarle y venderle la propiedad y, por último, su deuda tributaria", explica IRS.

En caso de que sobre dinero después de liquidar la deuda, el organismo determinará los pasos para obtener un reembolso.

Quienes se comuniquen de inmediato con el IRS para resolver la deuda y pedir la liberación del embargo, podrían evitarlo. También podría liberarse de la penalización si el organismo considera que le causa un daño económico inmediato.