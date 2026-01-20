En esta noticia
Poner un frasco con arroz y eucalipto se volvió una tendencia sencilla y de bajo costo para aromatizar el ambiente sin necesidad de aerosoles químicos ni difusores eléctricos.
Se trata de un truco casero que ayuda a perfumar de manera constante espacios chicos, como placares, baños o mesas de luz. Además, es ideal para eliminar el exceso de humedad en el hogar.
Para qué sirve poner un frasco de arroz con eucalipto en la casa
Esta combinación es ideal para los ambientes porque el arroz retiene parte del perfume del eucalipto y lo libera de manera gradual. Por eso se usa mucho en placares, cajones, baños, entradas y dormitorios.
Asimismo, el eucalipto es uno de los aromas preferidos para rutinas de descanso y relajación. Suele usarse para crear un clima más armonioso, especialmente en espacios como el dormitorio o un rincón de lectura.
Además, en sitios con poca ventilación, como roperos, alacenas y zapateros, el frasco ayuda a mantener un olor agradable y a suavizar malos olores.
Paso a paso: cómo hacer un frasco de arroz con eucalipto
Materiales
- 1 frasco de vidrio con tapa (mediano o chico)
- Arroz crudo (blanco o integral)
- Eucalipto seco
- Opcional: 5 a 10 gotas de aceite esencial de eucalipto
- Opcional: tela, cinta o arpillera para decorar
1) Lavar y secar bien el frasco. Tiene que quedar sin humedad para que el arroz se mantenga seco.
2) Llenar el frasco con arroz hasta 2/3 de su capacidad.
3) Sumar el eucalipto. Si buscas más intensidad, mezcla una parte de aceite esencial de eucalipto con el arroz.
5) Por último, deja el frasco cerrado unas horas (o de un día para el otro) para que el arroz absorba el aroma.