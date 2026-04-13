La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.295 este lunes, 13 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.04%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -2.65%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.94%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 6.96%, es menor que la volatilidad anual del 8.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un -1 que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere que la moneda se ha fortalecido frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el contexto económico global. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su posible sostenibilidad en el futuro. Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.