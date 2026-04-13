Al cierre de mercados de este lunes, 13 de abril de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6385. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.05%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.40%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.58%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 14.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 19.08%. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. La estabilidad en la cotización podría ser un indicativo de confianza en el mercado, pero es importante seguir monitoreando los factores económicos que podrían influir en esta tendencia. Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.