Al cierre de mercados de este lunes, 13 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3585.47. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -1.41%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.82%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.04%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 10.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.20%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.