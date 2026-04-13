Al cierre de mercados de este lunes, 13 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 59.45. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.12%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.33%, mientras que en el último año, su variación ha sido de un incremento del 0.76%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.38%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas más importantes. Este comportamiento se ha mantenido durante tres días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El análisis de esta tendencia indica que la confianza en la economía dominicana podría estar aumentando, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad económica a largo plazo. Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.