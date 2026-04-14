El tiempo en España durante este martes, 14 de abril de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se caracteriza por una tendencia a la estabilización en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados en gran parte, excepto en el norte y noroeste, donde se prevén nubes y precipitaciones débiles. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte con posibles lluvias. Las temperaturas máximas ascenderán en la Península y Baleares, especialmente en el interior del oeste. Habrá heladas débiles en montañas del norte y sureste. Los vientos serán fuertes en Canarias y moderados en otras regiones, con predominio de componentes sur y oeste en Galicia y Cantábrico. Poco nuboso en Madrid, con temperaturas entre 5 y 21 grados y posibilidad de alguna precipitación débil en la Sierra. Cielos poco nubosos en Andalucía, con temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso, especialmente en el interior y vientos flojos del norte. El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos en el Valle de Arán y cielo poco nuboso o despejado en el resto. Se esperan precipitaciones débiles en el Valle de Arán a primeras horas, con cota de nieve entre 1000-1200 m. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzando 1 grado, mientras que las máximas ascenderán hasta 26 grados. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento del noroeste en el Ampurdán y sur de Tarragona, con rachas fuertes en zonas expuestas. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos en el Pirineo y el sistema Ibérico, mientras que el resto del territorio tendrá cielo poco nuboso. Las temperaturas mínimas descenderán en la mitad norte, alcanzando -1 grado y se mantendrán sin cambios en el resto, con máximas que llegarán a los 23 grados. Habrá heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico de Teruel y se prevé viento del noroeste, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del sistema Ibérico oriental durante las horas centrales del día, aunque se espera que amainen al final del día. El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con probables lluvias débiles y brumas en zonas altas, especialmente en el suroeste. Las temperaturas ascenderán, especialmente las mínimas en el interior occidental y habrá viento flojo de dirección variable. El clima se presentará con intervalos nubosos por la mañana, dando paso a un cielo poco nuboso. En Mallorca, se esperan nubes de evolución diurna por la tarde, con posibilidad de alguna precipitación ocasional. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, mientras que las diurnas ascenderán, alcanzando un máximo de 21 grados y un mínimo de 5 grados. En Menorca, habrá viento del norte y noroeste moderado, con intervalos de fuerte y en el resto de la región, viento flojo a moderado de componente oeste, con brisas costeras en Mallorca. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos por la mañana tendiendo a poco nuboso por la tarde, con temperaturas entre 11 y 22 grados. En el resto de islas, poco nuboso, predominando cielos nubosos en el norte. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste y brisas en costas suroeste de las islas montañosas. Cielo poco nuboso con temperaturas que oscilarán entre 3 y 24 grados y viento del noroeste moderado en el norte de Castellón. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos, predominando nubes medias y bajas, con escasa probabilidad de lluvias débiles en zonas de montaña. Las temperaturas ascenderán, alcanzando máximas de 20 grados y mínimas de 0 grados, con posibilidad de heladas débiles en áreas altas. El viento será de componente oeste, flojo o moderado. El clima se presentará poco nuboso con algunas nubes bajas matinales y posibilidad de niebla en zonas altas. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, mientras que las máximas alcanzarán hasta 21 grados, con heladas débiles en áreas elevadas. El viento será flojo del norte y noroeste en Guadalajara y Cuenca y del componente oeste en el resto, con intervalos moderados en la mitad oriental durante las horas centrales. Cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, con máximas de 19 grados y mínimas de 13 grados, acompañados de un poniente moderado. Por otro lado, cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, con máximas de 19 grados y mínimas de 15 grados, acompañados de un poniente moderado. Cielos nubosos con lluvias débiles dispersas, brumas y nieblas en zonas altas del sur, temperaturas en ligero ascenso y viento flojo de dirección variable. Por otro lado, En Navarra, se prevén intervalos nubosos con posibles lluvias débiles en el noroeste, brumas y nieblas al final del día, con temperaturas entre 0 y 16 grados y viento flojo a moderado del noroeste. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles, temperaturas en ascenso y vientos flojos del oeste y norte.