Con el año llegando a su tramo final, el Gobierno de Estados Unidos confirmó cuáles serán los últimos feriados nacionales de 2025, una información clave para quienes buscan organizar sus vacaciones o disfrutar de un descanso prolongado.

Llegan los feriados de noviembre 2025: cuándo son

El siguiente feriado federal en Estados Unidos será el próximo martes 11 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de los Veteranos (Veterans Day).

Esta jornada rinde homenaje a los hombres y mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas estadounidenses, y por ello, las oficinas gubernamentales, bancos y muchas empresas privadas cerrarán sus puertas durante todo el día.

Aun así, los cajeros automáticos (ATM) y los servicios de banca en línea seguirán disponibles para realizar operaciones básicas como transferencias o pagos, sin interrupciones.

Uno de los días más esperados en Estados Unidos: Acción de Gracias

Poco después, llegará uno de los feriados más importantes y tradicionales del año: el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), que se celebrará el jueves 27 de noviembre. Durante esta fecha, millones de familias se reúnen en todo el país para compartir la clásica cena con pavo y agradecer por los logros alcanzados durante el año.

Además, este día marca el inicio de la temporada de compras navideñas, ya que el viernes siguiente se celebra el Black Friday, conocido por sus descuentos masivos en tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico.

Cuál será el último feriado del año

El último feriado federal de 2025 será el jueves 25 de diciembre, cuando se festeje la Navidad. La jornada combina tradiciones religiosas con reuniones familiares y festividades en todo el país. Ese día, la mayoría de los bancos, escuelas, tiendas y oficinas públicas permanecerán cerrados.

Las grandes ciudades de Estados Unidos se llenarán de luces, árboles decorados y eventos culturales, marcando el cierre de un año que, para muchos, será también un momento de reflexión y celebración.

Lo que viene para 2026

Si bien aún no se publicó el calendario oficial del próximo año, se espera que el primer feriado federal de 2026 sea el Año Nuevo (1 de enero), seguido por el Día de Martin Luther King Jr., celebrado el tercer lunes de enero.