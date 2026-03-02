Las cámaras de velocidad en escuelas de Florida volvieron al centro del debate tras confirmarse que pueden imponer multas de hasta USD 100 incluso cuando las luces amarillas intermitentes están apagadas. La aplicación de la norma sorprendió a miles de conductores que creían que la reducción de velocidad solo regía si existía una advertencia luminosa activa. La controversia gira en torno a la interpretación de la ley estatal aprobada en 2024, que habilita el uso de controles automatizados en zonas escolares sin exigir que las señales luminosas estén encendidas para validar la sanción. Desde la entrada en vigor de la normativa, municipios de todo el estado —incluido el condado de Miami-Dade— implementaron sistemas automáticos para detectar exceso de velocidad en áreas escolares. El criterio legal es claro: lo que determina la vigencia del límite reducido no son las luces amarillas, sino la señalización fija que identifica la school zone. Durante los horarios establecidos de ingreso y salida de estudiantes, la velocidad máxima baja a 15 millas por hora (24 km/h). Sin embargo, la ley no exige que haya luces intermitentes funcionando para que la infracción sea válida. En consecuencia, un conductor puede recibir una multa por radar escolar aunque no haya advertencias luminosas activas en ese momento. Las cámaras operan bajo convenios municipales y pueden estar activas durante toda la jornada escolar, siempre que exista actividad educativa. El punto más polémico es el monto de la sanción: cada infracción detectada implica una multa automática de USD 100, enviada al titular del vehículo. Muchos automovilistas sostienen que la ausencia de luces encendidas genera una falsa sensación de normalidad en la circulación. La mayoría asume que si no hay señal luminosa intermitente, el límite habitual está vigente. Las autoridades, en cambio, remarcan que la responsabilidad recae en el conductor y que la señal vertical permanente es suficiente para indicar que se trata de una zona escolar con control de velocidad. Datos oficiales del condado muestran que una parte significativa de las infracciones se registra fuera de los horarios tradicionales de entrada y salida, lo que intensifica la discusión sobre la claridad del sistema. La polémica llegó al Capitolio estatal. El senador republicano Nick DiCeglie impulsa un proyecto para limitar el uso de las cámaras de velocidad escolares exclusivamente a los horarios críticos y únicamente cuando haya señales luminosas activas. De avanzar la reforma, las sanciones quedarían atadas a una advertencia visual clara, alineándose con la interpretación que muchos conductores creían vigente. Mientras tanto, organismos como la Miami-Dade Sheriff’s Office defienden el sistema actual y sostienen que el objetivo principal es reforzar la seguridad vial en escuelas de Florida, especialmente ante registros de conductores que superaron ampliamente los límites permitidos.