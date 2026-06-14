En regiones de Estados Unidos hay leyes que regulan actividades o conductas habituales pero molestas para el orden público.

En algunas regiones de Estados Unidos hay leyes que regulan actividades o conductas habituales pero molestas para el orden público. En el estado de Arkansas está la ciudad de Little Rock que establece a través de su código de ordenanzas una serie de ruidos que no están permitidos.

En el apartado Ruidos Prohibidos en General, se regulan las situaciones o tipos de ruidos “molestos” que no están permitidos en determinados lugares y horarios y que además, están penalizadas con multas.

La ciudad de Little Rock establece a través de su código de ordenanzas una serie de ruidos que no están permitidos. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Por una orden del gobierno, castigarán uno por uno a las personas que tengan un perro que ladre mucho: ¿Qué establece la ley en Arkansas?

Según lo que establece el Código de Ordenanzas de la ciudad de Little Rock, Arkansas: “Se prohíbe la tenencia de cualquier animal que al causar ruido frecuente o prolongado, que perturbe la comodidad o el descanso de cualquier persona en las cercanías” . Esto dicta la sección 18-52 llamada Ruidos Prohibidos en General, inciso B-4.

Con esta norma se pretende evitar la creación de ruidos demasiado fuertes, molestos o innecesarios que alteren la paz y el orden público. Además de perros, se incluyen:

Gatos

Aves

Gallinas

Las sanciones por tener un perro que ladre mucho en Arkansas: ¿De cuánto son las multas?

Según lo que establece el Código de Ordenanzas de Little Rock, se castigará con multas de hasta 1,000 dólares a quienes no respeten esta norma.

En caso de que se vuelva a cometer la infracción, el monto se podrá duplicar, y si continúa las autoridades podrían aplicar multas adicionales de hasta 500 dólares por cada día en que el delito transcurra.

Además de esta ley, existen varias normativas que regulan, entre otras cosas, el horario permitido para poner música con alto volumen. Se trata de una ciudad que resguarda el orden y la paz pública.