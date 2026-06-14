Una de las mayores preocupaciones para el futuro cercano es la posible crisis por falta de agua dulce.

Una de las mayores preocupaciones para el futuro cercano es la posible crisis por falta de agua dulce, una necesidad básica el ser humano y casi cualquier forma de vida. Por ello, varios grupos de investigadores buscan formas de aprovechar las grandes masas de agua salada que posee el planeta.

España, por ejemplo, cuenta con una infraestructura de desalinización para hacer frente a las sequías. No obstante, este sistema se traduce en un desafío en cuanto se tienen que gestionar grandes cantidades de salmuera, un líquido contaminante que es devuelto al mar.

Por ello, la Universidad de Rochester está desarrollando una alternativa térmica solar que permite tratar el agua marina sin generar residuos líquidos contaminantes.

Varios grupos de investigadores buscan formas de aprovechar las grandes masas de agua salada que posee el planeta. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

El invento del siglo: ¿Cómo funciona el nuevo avance que hicieron investigadores estadounidenses?

El sistema desarrollado por investigadores de la Universidad de Rochester tiene como objetivo desalinizar el agua del mar utilizando la energía del sol y unas superficies metálicas especiales que están previamente tratadas con laser. Estas placas son las que absorben la radiación solar y la convierten en calor rápidamente.

Si bien ya existían desalinizadores, necesitaban grandes cantidades de energía eléctrica, generaba salmuera líquida contaminante, el agua que produce no es apta para consumo humano y tampoco permite recuperar minerales valiosos.

El funcionamiento del nuevo sistema para que no falte más agua

Captura la energía solar a través de los paneles metálicos negros El calor generado evapora el agua del mar rápidamente y quedan atrás la sal y los minerales El vapor de agua se enfría y vuelve a un estado líquido que ya no contiene sal y se vuelve agua dulce lista para potabilizar y consumir Al mismo tiempo, las sales y los minerales no se descartan y se pueden recuperar para aprovecharlos a nivel industrial.

¿Con qué cuerpos de agua salada ya se utilizó el sistema?

Según lo que difundió la Universidad de Rochester, el sistema se probó con muestras reales de agua de los océanos:

Atlántico

Pacífico

Índico

¿Cuál es el mineral clave que se logra recuperar en el proceso este invento?

El mineral que logra recuperar el sistema desarrollado por la Universidad de Rochester es el litio, uno de los recursos más importantes del siglo por su utilidad y protagonismo en baterías de vehículos eléctricos, teléfonos celulares, computadores portátiles y sistemas de almacenamiento de energía renovable.

Según los datos que compartieron de la investigación, se logra recuperar aproximadamente un 50% del litio presente del agua marina que se proceso.