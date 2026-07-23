Para volar sin inconvenientes dentro de Estados Unidos, la ley federal Real ID exige a todos los pasajeros mayores de 18 años que presenten una identificación válida durante los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Aunque el pasaporte y la licencia de conducir Real ID son documentos sumamente aceptados para cumplir con este requisito, la TSA también admite ciertas identificaciones digitales.

Estados Unidos permitirá subir al avión a quienes presenten cualquiera de las identificaciones de esta lista

Actualmente, la TSA acepta las siguientes tres identificaciones digitales para los controles de seguridad en vuelos nacionales

Apple Digital ID

Clear ID

Google ID Pass

En todos estos casos la identificación debe mostrarse en el puerto de seguridad de acuerdo con las instrucciones que brinden las autoridades.

Las identificaciones digitales antes mencionadas son aceptadas para viajar dentro de Estados Unidos.

¿Estas identificaciones sirven para volar fuera de Estados Unidos?

No. La información publicada por TSA corresponde únicamente a los controles de seguridad para vuelos dentro de Estados Unidos.

Los pasajeros que realicen vuelos internacionales tendrán que cumplir con los requisitos de documentación exigidos para ese tipo de viaje, como pasaporte válido y en buen estado y otros permisos necesarios.

¿Qué hago si no tengo Real ID u otra identificación válida?

Desde el 1 de febrero de este año los pasajeros que lleguen a un control de seguridad sin identificación aceptable podrán utilizar el sistema TSA ConfirmID, abonando una multa de 45 dólares.