Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué visualizar.

Por esa razón, Hulu ofrece el ranking de lo más visto durante el martes 21 de julio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu películas favorita.

Las películas más vistas de Hulu.

4_ Interstellar Relata las peripecias de un equipo de exploradores que aprovecha un agujero de gusano recién descubierto para sortear las limitaciones del viaje espacial tripulado y salvar las vastas distancias de una travesía interestelar.

5_ Crepúsculo Desde niña, Bella Swan se sentía distinta mientras vivía en Phoenix. Cuando su madre rehízo su vida y volvió a casarse, Bella se mudó con su padre a Forks, Washington, una localidad pequeña y lluviosa que para ella no tenía ningún atractivo. Sin embargo, en el instituto conoce a Edward Cullen, un joven tan enigmático como apuesto, diferente a los demás, que oculta un secreto.

Las películas más vistas de Hulu.

6_ Buena suerte, pásalo bien, no mueras (Good Luck, Have Fun, Dont Die) Un individuo que asegura venir del futuro aparece en un modesto restaurante de Los Ángeles. Su objetivo: reclutar a personas inconformes para que, en el lapso de una sola noche, se sumen a una operación mundial destinada a frenar a una inteligencia artificial descontrolada que pone en riesgo la supervivencia del mundo.

7_ SEND HELP (Enviad ayuda) (Send Help) Tras un accidente aéreo que deja a una eficiente trabajadora y a su insufrible jefe atrapados en una isla lejana, ella tendrá que poner en práctica sus dotes de supervivencia para que ambos sigan con vida, pese a la tensa relación que los une.