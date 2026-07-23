Oficial | Aeropuertos de Madrid y Barcelona le prohibirán el ingreso y salida a latinoamericanos del país por este nuevo requisito

Las autoridades de control fronterizo en las principales terminales aéreas de España, como los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, aplicarán una normativa que transformará la logística para miles de viajeros internacionales. Los ciudadanos procedentes de países exentos de visado deberán tramitar una autorización electrónica obligatoria previa a su vuelo.

Quienes no cumplan con este paso digital no podrán abordar los aviones ni cruzar los puntos migratorios en el territorio español. Por este motivo, podrían ver frustrada su estadía al no cumplir con los requisitos clave.

Oficial | Aeropuertos de Madrid y Barcelona le prohibirán el ingreso y salida a latinoamericanos del país por este nuevo requisito EFE

¿Por qué te prohibirán la salida y entrada de España?

La restricción de acceso no responde a una prohibición discriminatoria ni a un veto diplomático contra América Latina, sino a la puesta en marcha del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS). Según la Delegación de la Unión Europea en Colombia (EEAS), la entrada en funcionamiento del permiso ETIAS está prevista para el último trimestre de 2026 .

Una vez activo el sistema, las aerolíneas comprobarán electrónicamente si el pasajero cuenta con la autorización aprobada antes del embarque. Si una persona intenta ingresar o salir en tránsito por Madrid o Barcelona sin este registro, las empresas de transporte y la policía de frontera le denegarán el paso de manera inmediata.

¿Qué países deben tramitar el ETIAS?

El permiso ETIAS abarca a más de 60 naciones que actualmente disfrutan de la exención de visa Schengen para estancias cortas de hasta 90 días dentro de un periodo de 180 días. Entre los países latinoamericanos cuyos ciudadanos deberán gestionar la solicitud se destacan:

Argentina

Chile

Colombia

México

Perú

Uruguay

Brasil

Costa Rica

Guatemala

Panamá

Paraguay

Venezuela.

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Además de los países de Latinoamérica, este requisito aplicará a viajeros de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur.

¿Quiénes no deberán tramitar el ETIAS?

Quedan fuera de la obligatoriedad del ETIAS los siguientes perfiles de viajeros:

Ciudadanos que ya cuentan con un visado Schengen tradicional.

Personas que posean un permiso de residencia válido o un visado de larga duración emitido por cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

Titulares de pasaportes emitidos por países pertenecientes a la UE o al espacio Schengen.

¿Cómo tramitar la autorización y cuál es su costo?

De acuerdo con la información compartida por la Unión Europea, el trámite de solicitud debe realizarse de forma digital a través del sitio web oficial: