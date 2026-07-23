El bicarbonato de sodio es uno de los productos más versátiles para la limpieza del hogar y suele combinarse con otros ingredientes para potenciar su efecto sobre la suciedad.

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más versátiles para la limpieza del hogar y suele combinarse con otros ingredientes para potenciar su efecto sobre la suciedad . Uno de los trucos caseros más populares consiste en mezclarlo con jabón líquido para obtener una pasta que puede facilitar la limpieza de distintas superficies.

Esta preparación es recomendada por muchas personas porque ayuda a desprender grasa, manchas y residuos adheridos sin recurrir a limpiadores más agresivos. Aunque no reemplaza a los productos desinfectantes , puede ser una alternativa útil para la limpieza cotidiana cuando se utiliza sobre materiales compatibles.

Mezclar bicarbonato de sodio con jabón líquido: para qué sirve

El bicarbonato de sodio y el jabón líquido son dos productos habituales en el hogar que, al combinarse, forman una pasta limpiadora útil para eliminar suciedad adherida en distintas superficies.

Gracias a la acción ligeramente abrasiva del bicarbonato y al poder desengrasante del jabón, esta mezcla puede facilitar la limpieza de manchas difíciles sin necesidad de recurrir a productos más agresivos.

Por ese motivo, muchas personas la utilizan para limpiar zapatillas blancas, hornallas, piletas de acero inoxidable, azulejos o utensilios con restos de grasa. Sin embargo, es importante emplearla únicamente en superficies compatibles y probarla primero en un sector poco visible.

Muchas personas la utilizan para limpiar zapatillas blancas, hornallas, piletas de acero inoxidable, azulejos o utensilios con restos de grasa. Chat GPT

¿Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio y jabón líquido?

Para obtener una pasta de limpieza necesitas:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de jabón líquido neutro o detergente lavavajillas.

Unas gotas de agua tibia

Para la preparación, es necesario seguir estos pasos:

Coloca el bicarbonato en un recipiente. Agrega el jabón líquido y mezcla hasta formar una pasta homogénea. Si queda demasiado espesa, incorpora unas gotas de agua. Aplica la mezcla con una esponja o un cepillo de cerdas suaves. Frota la superficie, deja actuar entre 5 y 10 minutos y retírala con un paño húmedo o enjuagando con agua.

¿Por qué recomiendan esta mezcla?

Muchas personas la recomiendan porque ayuda a desprender grasa, suciedad seca y manchas superficiales utilizando ingredientes fáciles de conseguir en cualquier hogar. El bicarbonato actúa como un abrasivo suave, mientras que el jabón líquido facilita la remoción de residuos grasos.