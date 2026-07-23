Realizar actividad física es de máxima importancia para la salud.

Para mantener una buena salud física, los especialistas recomiendan mantenerse activo con la actividad física, particularmente a medida que avanza la edad. No solo por la masa muscular y la resistencia de las articulaciones, también porque se promueve una mejor salud cardiovascular.

Existen determinados ejercicios que favorecen a todo el organismo, desde el funcionamiento interno de órganos fundamentales como el corazón, hasta aspectos más mecánicos como la flexibilidad, fuerza y resistencia.

¿Cuál es el ejercicio que cuida del corazón y mejora la circulación?

Uno de los mejores ejercicios para la salud general y de los más recomendados es la natación, particularmente sugerido cuando se padece de rigidez articular y dolores óseos.

Además de fortalecer la salud cardiovascular, nadar promueve una mejor circulación sanguínea, mejora la resistencia física y permite entrenar con mayor intensidad con menor riesgo de lesionarse, debido a que entrenar bajo el agua convierte a esta actividad en un ejercicio de bajo impacto por la resistencia y la amortiguación que provee el agua. Es considerada una de las actividades físicas más completas por trabajar todo el cuerpo.

Además de fortalecer la salud cardiovascular, nadar promueve una mejor circulación sanguínea, mejora la resistencia física y permite entrenar con mayor intensidad con menor riesgo de lesionarse. drobotdean

¿Qué beneficios trae la natación para el organismo?

La natación ofrece múltiples beneficios, entre ellos: