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Para mantener una buena salud física, los especialistas recomiendan mantenerse activo con la actividad física, particularmente a medida que avanza la edad. No solo por la masa muscular y la resistencia de las articulaciones, también porque se promueve una mejor salud cardiovascular.
Existen determinados ejercicios que favorecen a todo el organismo, desde el funcionamiento interno de órganos fundamentales como el corazón, hasta aspectos más mecánicos como la flexibilidad, fuerza y resistencia.
¿Cuál es el ejercicio que cuida del corazón y mejora la circulación?
Uno de los mejores ejercicios para la salud general y de los más recomendados es la natación, particularmente sugerido cuando se padece de rigidez articular y dolores óseos.
Además de fortalecer la salud cardiovascular, nadar promueve una mejor circulación sanguínea, mejora la resistencia física y permite entrenar con mayor intensidad con menor riesgo de lesionarse, debido a que entrenar bajo el agua convierte a esta actividad en un ejercicio de bajo impacto por la resistencia y la amortiguación que provee el agua. Es considerada una de las actividades físicas más completas por trabajar todo el cuerpo.
¿Qué beneficios trae la natación para el organismo?
La natación ofrece múltiples beneficios, entre ellos:
- Fortalecer el corazón: es un ejercicio aeróbico, por lo que mejora la capacidad del corazón para bombear sangre.
- Favorecer la circulación: el movimiento constante de los músculos estimula el flujo sanguíneo y contribuye a una mejor oxigenación de los tejidos.
- Reduce el impacto sobre las articulaciones: el hecho de flotar disminuye la carga sobre rodillas, caderas y columna.
- Trabaja todo el cuerpo: involucra músculos de brazos, piernas, espalda, abdomen y hombros.
- Mejora la capacidad pulmonar y la resistencia: el control de la respiración durante el nado favorece la función cardiorrespiratoria y la resistencia física.
- Ayuda a controlar el peso: demanda un gran gasto energético, por lo que se puede complementar con un plan de alimentación saludable para mantener un peso adecuado.
- Disminuye el riesgo de lesiones: se puede entrenar con mayor intensidad y menos impacto.