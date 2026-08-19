Miles de jóvenes mexicanos deberán prestar atención a las disposiciones relacionadas con el servicio militar obligatorio. Las autoridades establecieron quiénes deben realizar el trámite y qué condiciones deben cumplir para regularizar su situación.

La medida contempla a personas de 18 a 39 años y establece diferentes etapas para completar el proceso.

Existen requisitos específicos y un sistema que determina quiénes deberán realizar el período de adiestramiento correspondiente.

Servicio militar obligatorio: quiénes están alcanzados por la medida

La obligación alcanza principalmente a los jóvenes que cumplen 18 años en México, aunque también contempla a quienes no realizaron el trámite correspondiente durante el año en que debían hacerlo.

En este último caso aparecen los denominados remisos, es decir, ciudadanos que no regularizaron su situación cuando les correspondía.

El rango de edad adquiere especial importancia porque quienes tienen entre 18 y 39 años todavía pueden encontrarse obligados a realizar el trámite para obtener o regularizar su documentación militar.

El sorteo que define quién debe realizar el adiestramiento

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Una de las etapas centrales del proceso es el sorteo, que determina de qué manera cada persona cumplirá con la obligación.

El resultado define dos situaciones diferentes:

Bola blanca o azul: la persona queda encuadrada y debe acudir al Centro de Adiestramiento correspondiente.

Bola negra: queda a disponibilidad y no realiza el mismo esquema de adiestramiento presencial.

De esta manera, no todos los jóvenes registrados son incorporados automáticamente a las actividades militares.

El sorteo se realiza durante uno de los domingos de noviembre, en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento correspondientes.

Qué cambió en el servicio militar durante 2026

La principal novedad no está relacionada con la creación de una nueva obligación, sino con el esquema de adiestramiento.

Durante 2026, las Fuerzas Armadas establecieron un sistema dividido en dos escalones, cada uno compuesto por 13 sesiones sabatinas.

Las actividades se desarrollan de 7:00 a 13:00, durante aproximadamente tres meses.

El cambio representa una reducción respecto del esquema anterior y busca facilitar que quienes deben cumplir con esta obligación puedan compatibilizarla con sus actividades educativas o laborales.

Estos son los requisitos para tramitar la Cartilla Militar

Para iniciar el procedimiento, los jóvenes deben acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento que corresponda y presentar la documentación solicitada.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Acta de nacimiento certificada, original y copia.

CURP .

Comprobante de domicilio vigente.

Comprobante del grado máximo de estudios .

Fotografías con las características establecidas por la autoridad.

El trámite de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional por primera vez es gratuito.

Las mujeres también pueden participar

La obligación no funciona de la misma manera para hombres y mujeres.

Actualmente, las mujeres pueden incorporarse voluntariamente al Servicio Militar Nacional y participar en las actividades de adiestramiento establecidas por las Fuerzas Armadas.

Quienes completan satisfactoriamente el proceso pueden obtener su Cartilla de Identidad Militar y Hoja de Liberación.