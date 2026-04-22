La visa americana es un documento indispensable para todas las personas que desean visitar Estados Unidos, pues las autoridades la solicitarán como parte de los trámites obligatorios para habilitar el ingreso. No obstante, los ciudadanos mexicanos cuentan con otras alternativas para ingresar al país sin necesidad de presentar una visa americana propiamente dicha, sino que dos documentos en particular al mostrarse juntos pueden funcionar de la misma manera: la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) y el pasaporte mexicano. Si bien en general la BCC permite visitar por mar o por tierra las conocidas como "zonas fronterizas" durante 30 días sin pasaporte, cuando se presenta con este documento opera exactamente igual que una visa americana, habilitando el viaje por cualquier vía. Este documento alternativo tiene generalmente una validez de 10 años desde el momento de su emisión, por lo que resultará fundamental verificar que se mantenga en vigencia al momento de realizar el viaje. Para obtener este documento, es fundamental satisfacer tres requisitos. Cuando no se acompañe de pasaporte, el documento podrá utilizarse para visitas de hasta 30 días a los siguientes territorios, siempre con fines de turismo, negocios no remunerados y encuentros familiares: “El BCC es un documento independiente para viajes por tierra, pero también puede ser utilizado como prueba de estatus de visa en otros puntos de entrada”, indican las autoridades.