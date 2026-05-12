El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.2207 este martes, 12 de mayo de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.13% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, el Peso mexicano cayó -0.24% y en el último año acumula una disminución de -8.94%, indicando una tendencia bajista en su cotización. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 6.36%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 7.68%; esto significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que el valor de la moneda se ha apreciado en comparación con los días pasados, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, significaría que la moneda ha perdido valor en relación a otros días, lo cual podría generar preocupación entre los inversores. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso, lo cual podría facilitar un entorno económico más favorable. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.