El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.67 este martes, 12 de mayo de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.06% en comparación con la cotización del día anterior. La cotización del Peso dominicano cayó -0.37% en la última semana y acumula -3.34% en el último año, señalando una depreciación sostenida. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 7.75%, es notablemente inferior a la volatilidad anual del 11.05%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere una apreciación en el peso dominicano, lo cual puede estimular un ambiente económico más favorable. A medida que esta tendencia continúa, podría generar confianza entre los inversores y fomentar un crecimiento en el mercado local. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en esta variación, ya que la sostenibilidad de la tendencia dependerá de las condiciones económicas globales y nacionales. Aquellos individuos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.