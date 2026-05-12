El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8514 este martes, 12 de mayo de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.2% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro cayó un 25.77% y en el último año acumuló un descenso del 93.09%, evidenciando una tendencia bajista. La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 3.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 6.41%. Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esta alza continúa marcando un crecimiento respecto a los días anteriores, donde la estabilidad había predominado. En comparación con las jornadas pasadas, esto sugiere una recuperación y un interés creciente en la moneda europea. Este aumento en la cotización podría estar impulsado por factores económicos favorables en la Eurozona. Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.