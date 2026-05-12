Las autoridades de tránsito en Nueva York endurecieron las sanciones contra las conductas consideradas más peligrosas al volante. Bajo el nuevo esquema de puntos, algunos conductores podrían perder automáticamente el derecho a manejar si incumplen determinadas normas. El sitio web oficial del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica que, si un conductor acumula 11 puntos en un período de 24 meses, su licencia de conducir puede ser suspendida o incluso revocada. Además, los conductores que acumulen 6 puntos o más en un período de 18 meses deberán abonar una tarifa adicional por responsabilidad del conductor, un cargo que se suma a las multas, sanciones y recargos ya aplicados por infracciones anteriores. A continuación, los nuevos cambios en las penalidades según cada infracción que ya comenzaron a regir desde febrero en el estado de Nueva York: Ante una infracción grave, es fundamental: