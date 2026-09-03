Rociar vinagre en el comal antes de cocinar es un truco casero que gana popularidad entre quienes preparan tortillas, quesadillas o alimentos tatemados de forma habitual. El ácido acético del vinagre ayuda a remover residuos de grasa quemada y manchas de óxido que se acumulan con el uso, dejando una superficie más pareja para cocinar.

El método no reemplaza la limpieza regular con agua y detergente, pero funciona como un paso previo eficaz. Especialistas en cocina tradicional señalan que un comal bien mantenido conserva mejor su efecto antiadherente y evita que los residuos alteren el sabor de los alimentos.

¿Para qué sirve rociar vinagre en el comal antes de cocinar?

El vinagre actúa sobre la grasa quemada y los depósitos de óxido gracias a su acidez, aflojando lo que quedó pegado de usos anteriores. Esto facilita que se desprenda con un paño o cepillo, sin necesidad de raspar con fuerza la superficie.

En comales de metal, este efecto es especialmente útil porque el óxido tiende a formarse por el contacto con agua. Aplicar vinagre antes de cocinar ayuda a prevenir que esas manchas se profundicen y afecten el rendimiento del utensilio.

Beneficios principales:

Remueve residuos de grasa quemada

Ayuda a prevenir y eliminar manchas de óxido

Mejora el efecto antiadherente para la próxima cocción

Evita que restos anteriores alteren el sabor de los alimentos

El vinagre actúa sobre la grasa quemada y los depósitos de óxido gracias a su acidez, aflojando lo que quedó pegado de usos anteriores.

¿Cómo aplicar el truco y qué precauciones tener en cuenta?

El procedimiento debe hacerse con el comal frío o apenas tibio, nunca a alta temperatura, para evitar salpicaduras de vapor. Basta con rociar una cantidad moderada de vinagre blanco y dejarlo actuar unos minutos antes de frotar con un paño .

Es importante enjuagar y secar bien la superficie antes de cocinar, ya que el vinagre puede dejar un sabor ácido si no se retira por completo. En comales de barro, además, conviene usarlo con moderación para no afectar el sazón que se forma naturalmente con el uso.