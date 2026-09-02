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Lavarse los pies con agua tibia y limón es un truco casero sencillo de poner en práctica que puede potenciar las rutinas de higiene cuando se desea realizar una limpieza más profunda y combatir el mal olor.

Después de varias horas en contacto con las medias y el calzado, los pies pueden acumular sudor, humedad y hedor.

Remojar en agua tibia y limón puede contribuir a la relajación y complementar la limpieza rutinaria, dejando sensación de frescura.

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Lavarse los pies con agua tibia y limón: para qué sirve

Este truco casero puede utilizarse para

  • Realizar una limpieza en profundidad
  • Dejar sensación de frescura en los pies
  • Relajarse
  • Ablandar la piel antes de iniciar una rutina de cuidado
  • Reducir los malos olores

El agua tibia suaviza la piel y permite una limpieza sencilla, mientras que el limón aporta su aroma fresco.

Lavar los pies con agua tibia y limón puede fomentar la relajación.
Lavar los pies con agua tibia y limón puede fomentar la relajación.Representación creada con IA

Por qué este truco casero puede ayudar a combatir el mal olor

El mal olor de los pies suele aparecer cuando el sudor y la humedad permanecen durante mucho tiempo dentro del calzado.

Por esto, además del uso del limón, es fundamental lavar y secar correctamente los pies, en especial entre los dedos.

el remojo con agua tibia puede ayudar a retirar la suciedad y sudor acumulados de forma relajante, mientras que el limón brinda el toque de frescura.