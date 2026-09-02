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Lavarse los pies con agua tibia y limón es un truco casero sencillo de poner en práctica que puede potenciar las rutinas de higiene cuando se desea realizar una limpieza más profunda y combatir el mal olor.
Después de varias horas en contacto con las medias y el calzado, los pies pueden acumular sudor, humedad y hedor.
Remojar en agua tibia y limón puede contribuir a la relajación y complementar la limpieza rutinaria, dejando sensación de frescura.
Lavarse los pies con agua tibia y limón: para qué sirve
Este truco casero puede utilizarse para
- Realizar una limpieza en profundidad
- Dejar sensación de frescura en los pies
- Relajarse
- Ablandar la piel antes de iniciar una rutina de cuidado
- Reducir los malos olores
El agua tibia suaviza la piel y permite una limpieza sencilla, mientras que el limón aporta su aroma fresco.
Por qué este truco casero puede ayudar a combatir el mal olor
El mal olor de los pies suele aparecer cuando el sudor y la humedad permanecen durante mucho tiempo dentro del calzado.
Por esto, además del uso del limón, es fundamental lavar y secar correctamente los pies, en especial entre los dedos.
el remojo con agua tibia puede ayudar a retirar la suciedad y sudor acumulados de forma relajante, mientras que el limón brinda el toque de frescura.