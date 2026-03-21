Estados Unidos se prepara para recibir una oleada de tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento que, según advierten los expertos, podría durar hasta tres días. Este fenómeno estará marcado por un choque entre aire frío y cálido, generando cambios buscos en el clima y afectando a varias regiones del país. De acuerdo con expertos de AccuWeather, el patrón climático estará dominado por intercambios entre masas de aire frío y cálido desde el Medio Oeste hasta el Noreste. Se esperan Estos eventos estarán concentrados en un período de entre dos a tres días con variaciones térmicas muy marcadas. Según explican los especialistas, este clima impactará distinto en función de cada región. En Nueva Inglaterra, Nueva York y el Atlántico medio se espera aire frío con lluvias e incluso es posible que se acumule nieve. Por su parte, el Valle de Ohio concentrará las tormentas severas, con riesgo de granizo, vientos intensos y algunos tornados aislados. Específicamente, en el sur de Pensilvania, el norte de Kentucky y el sur de Illinois hay alerta por tormentas eléctricas con ráfagas de viento dañinas y precipitaciones intensas. Este evento climático vendrá acompañado de un fuerte contraste térmico Sin embargo, el aire cálido llegará, por ejemplo, a Chicago con máximas de 21°C y Charleston, que estará cerca de los 18°C Si bien las oleadas de tormentas no se prolongarán durante semanas, los expertos advierten que su intensidad radica en la rapidez y concentración de estas condiciones. El sistema se desarrollará durante todo el fin de semana y se espera que finalice durante la jornada del lunes.