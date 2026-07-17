El bicarbonato de sodio es un ingrediente común de encontrar en los hogares, que si se mezcla con cáscaras de huevo limpias puede crear un limpiador con efecto abrasivo capaz de ayudar a remover suciedad adherida.

Este truco permite aprovechar las propiedades del bicarbonato junto con la textura que aportan las cáscaras naturales para formar un exfoliante natural sobre diferentes superficies.

Mezclar bicarbonato de sodio con huevo: para qué sirve

Cuando las cáscaras de huevo se lavan, se secan completamente y se trituran pueden combinarse con bicarbonato de sodio para formar una mezcla útil para la limpieza del hogar.

El bicarbonato de sodio es útil para elaborar mezclas de limpieza caseras.

Esta combinación puede utilizarse para

Eliminar restos de comida adheridos en ollas y sartenes

Ayudar a desprender suciedad difícil de fregaderos y otras superficies

Limpiar utensilios de cocina con residuos incrustados

Su acción se basa principalmente en su efecto abrasivo, mientras que el bicarbonato permite potenciar la limpieza.

Cómo se prepara esta mezcla de bicarbonato de sodio y cáscara de huevo

Para elaborar esta mezcla sólo hacen falta

Cáscaras de huevo limpias y secas

Bicarbonato de sodio

Una vez que las cáscaras se trituren, deben mezclarse en un recipiente con bicarbonato de sodio hasta que ambos se integren.

Para utilizarlo, tan sólo será necesario frotar suavemente con una esponja o paño húmedo sobre la mezcla esparcida en la superficie percutida para desprender la suciedad y luego, enjuagar con agua.

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.