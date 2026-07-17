Aunque no detiene por completo el proceso de maduración, ayuda a que sea más lento.

Además de ser una de las frutas más consumidas a lo largo del mundo, la banana es una de las que maduran con mayor rapidez. Por ello, en los últimos años se viralizaron varios trucos para retrasar este proceso y evitar que se pongan en mal estado.

Uno de los más populares es envolver el tallo con papel aluminio. Aunque no detiene por completo el proceso de maduración, ayuda a que sea más lento y tarde unos días más para llegar a un punto de maduración máximo.

Además de ser una de las frutas más consumidas a lo largo del mundo, la banana es una de las que maduran con mayor rapidez. Chat GPT

Para qué sirve envolver el tallo de las bananas con papel aluminio

Las bananas producen etileno, un gas que estimula el proceso de maduración tanto de la propia fruta como de otras que se encuentren cercanas. C uando se envuelve el tallo con el papel aluminio, se crea una barrera parcial que ayuda a disminuir la liberación del etileno desde esta zona.

Para maximizar el resultado, además se recomienda mantener las bananas a temperatura ambiente, y lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor. Asimismo, evitar colocar junto a frutas que producen grandes cantidades de etileno, como manzanas, peras o aguacates.

Otros trucos para preservar la fruta más tiempo

Además del papel aluminio, también existen otras recomendaciones que pueden ayudar a que se extienda la vida de las bananas, entre ellas: