Una de las cadenas de supermercados más grandes y conocidas de Estados Unidos anunció el cierre de decenas de establecimientos, una decisión que impactará a varias comunidades y trabajadores. La empresa Kroger confirmó que más de 60 tiendas cerrarán de forma permanente, como parte de un proceso de reestructuración destinado a ajustar su red de supermercados y mejorar la rentabilidad del negocio. La histórica cadena de supermercados Kroger confirmó que cerrarán más de 60 locales en Estados Unidos. Según explicó la compañía, el cierre de supermercados responde a varios factores que afectan al sector minorista: Estas decisiones forman parte de un proceso que muchas cadenas de supermercados están enfrentando para adaptarse a un mercado cada vez más competitivo. Entre los estados que enfrentan el cierre de tiendas se encuentran: