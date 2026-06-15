Esta decisión representa el cierre de un capítulo para una marca emblemática. Fuente: Shutterstock

Abuelo’s, una de las cadenas de comida mexicana más destacadas y apreciadas en Estados Unidos, ha confirmado el cierre definitivo de más de 24 de sus restaurantes situados en diversas localidades del país.

Esta decisión representa el cierre de un capítulo para una marca emblemática, célebre por su cocina tex-mex tradicional, su distintiva ambientación y su sólida presencia en las comunidades locales.

El anuncio ha causado un gran impacto entre los clientes frecuentes y el personal, dado que Abuelo’s ha sido, durante un prolongado período, una referencia dentro del ámbito del casual dining.

Regresa uno de los restaurantes de comida mexicana más históricos del país. Fuente: Archivo.

Por qué Abuelo’s procederá al cierre final de más de 24 establecimientos.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes cercanas a la empresa, los cierres son parte de un proceso de reestructuración radical, motivado por el incremento de los costos operativos, transformaciones en los hábitos de consumo, así como la disminución del tráfico en establecimientos físicos. Abuelo’s se propone disminuir su impacto comercial y enfocar operaciones en los establecimientos con mayor efectividad, tras varios años de tensión financiera.

Cuántos establecimientos operaba la cadena y cuál es el significado de su clausura

Abuelo’s llegó a operar más de 60 locales en Estados Unidos, principalmente en el sur y el medio oeste del país. El cierre de más de 24 tiendas representa una reducción significativa de su red, afectando a una parte notable de su estructura histórica.

En diversas ciudades, los restaurantes que cerrarán eran puntos de encuentro tradicionales para familias y celebraciones, lo que intensifica el impacto emocional del anuncio.