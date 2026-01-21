Una medida nacional exige esperar cinco años antes de retirar ganancias de una Roth IRA sin castigos. Para jubilados, incumplir el plazo puede activar impuestos y multas.

La regla es precisa: si el retiro se hace antes, se considera no calificado y puede implicar impuesto a la renta más una penalidad del 10% ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

¿Por qué algunos jubilados deben esperar 5 años para retirarse?

El reloj corre desde el 1 de enero del año fiscal del primer aporte a una cuenta de ahorros de retiro Roth IRA . La exigencia de los cinco años solo aplica a las ganancias; los aportes propios pueden retirarse en cualquier momento sin impuestos ni penalidades.

Para evitar errores :

Aportes: se retiran siempre sin impuestos ni multas.

Ganancias: requieren haber cumplido 5 años y, por regla general, tener 59½ años .

Aportes realizados antes del vencimiento fiscal: pueden acelerar el cumplimiento del plazo.

¿Cuál es la sanción máxima si no esperan los 5 años?

El retiro anticipado de ganancias puede pagar impuesto a la renta más 10% de penalidad. En conversiones desde IRA tradicional a Roth, la espera de 5 años se aplica por cada conversión.

Excepciones frecuentes: