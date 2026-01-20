En Indiana, las regulaciones estatales determinan el procedimiento protocolar que debe llevarse a cabo al anotar el nombre y apellido de un bebé cuando nace, especificando en qué casos la ausencia de un trámite legal crucial puede permitir únicamente que se lo anote con el apellido de su madre.

Los hijos serán anotados con el apellido de su madre si los padres no hacen antes este trámite legal

De acuerdo con las autoridades, el niño puede ser anotado con el apellido del padre o de la madre cuando previamente sus progenitores establecieron legalmente la paternidad.

Caso contrario, el padre del bebé no será nombrado en su acta de nacimiento y tampoco podrá heredarle su apellido, sino que será automáticamente inscripto con el de la madre.

Los bebés sólo pueden ser anotados con el apellido del padre o la madre cuando previamente se estableció su paternidad. Fuente: archivo.

Cómo se puede realizar este trámite legal para poder elegir el apellido

Existen dos caminos válidos para poder establecer la paternidad de un niño. La primera es mediante matrimonio, pues cuando los padres de un bebé estén casados antes de su nacimiento, ante la ley se presume que el esposo de la madre es el padre del niño. Lo mismo sucede si el bebé nace antes del día 300 de que se haya terminado la unión.

En el segundo caso, se debe realizar una declaración jurada de paternidad, que puede efectuarse

En el hospital : puede firmarse el documento dentro de las primeras 72 horas después del nacimiento. Debe tener la firma de ambos padres

En el Departamento de Salud : completando el documento en este establecimiento antes de que el niño se emancipe (19 años) o cuando ningún padre esté mencionado en el acta de nacimiento

Determinación del Juzgado: cuando se presenta una acción de paternidad en el juzgado

“Si usted completa la Declaración Jurada de Paternidad con anterioridad al acta de nacimiento, el niño podría llevar el apellido de su padre y usted se evita el trabajo y el gasto de cambiarlo más adelante”, indican las autoridades.

¿Los padres que viven juntos deben realizar este trámite de todas formas?

Sí, tan sólo el casamiento legal establece la paternidad de manera automática. La indicación para quienes conviven, viven juntos o incluso para quienes planean casarse es efectuar la declaración de paternidad por las vías antes mencionadas.