El estado de Nueva York intensificó los controles vehiculares y confirmó que se realizarán revisiones coche por coche para detectar autos que circulen sin un trámite obligatorio vigente. Las autoridades de tránsito y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) recordaron que todos los vehículos registrados deben cumplir con este requisito, y que quienes se hayan demorado en renovarla pueden enfrentar multas y sanciones. En Nueva York, la inspección de seguridad vehicular debe realizarse una vez por año. El control verifica frenos, luces, emisiones contaminantes, dirección y otros sistemas esenciales para garantizar que el vehículo sea seguro para circular. Si el certificado está vencido, el auto no está autorizado a circular legalmente, aun cuando el conductor tenga licencia y seguro vigentes. El vencimiento de la inspección se indica mediante una calcomanía visible en el parabrisas. Circular sin la inspección vigente puede derivar en: