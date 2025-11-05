La licencia de conducir es el documento aprobado por el Gobierno para poder conducir. Sin embargo, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) puso en marcha un nuevo documento que habilita la conducción legal sin haber obtenido una licencia.

Para acceder a dicho documento las personas deben cumplir con una serie de condiciones y demostrar que tienen las habilidades para estar frente al volante.

No es la licencia: el nuevo documento legal emitido por el Gobierno para conducir

La licencia de conducir es uno de los documentos más solicitados en Estados Unidos, ya que la forma de transporte más común es con un vehículo propio. Este documento se gestiona presentando un formulario en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Sin embargo, hay una credencial que pocos conocen y que habilita el derecho a conducir sin haber solicitado o tramitado la licencia. Se trata del Permiso de Aprendizaje o Learner´s Permit.

Este formulario está vigente para todos los jóvenes que son conductores principiantes. Es una licencia restringida que habilita a un menor de edad a manejar bajo la supervisión de un adulto con licencia.

Las condiciones para solicitar un Permiso de Aprendizaje

De acuerdo con las normativas, esta credencial tiene una validez aproximada de 5 años. La fecha de vencimiento depende no solo depende de la fecha de emisión, sino del cumpleaños del solicitante.

Tener la edad mínima establecida por el estado (generalmente entre 15 y 16 años).

Presentar un documento de identidad válido (acta de nacimiento, pasaporte o documento migratorio).

Proporcionar el Número de Seguro Social o comprobante de inelegibilidad.

Presentar comprobante de residencia (facturas, contrato de alquiler o carta escolar).

Aprobar un examen escrito de señales y normas de tránsito.

Pasar un examen de visión.

Pagar la tarifa correspondiente establecida por el DMV del estado.

Contar con el consentimiento de los padres o tutor legal si el solicitante es menor de 18 años.

¿Por qué es recomendable solicitar este documento antes que la licencia de conducir?

Los agentes de DMV pusieron en marcha este documento ya que permite practicar la conducción de manera más eficaz y “relajada”, pues un conductor con licencia estará supervisando.

Asimismo, esta dinámica de enseñanza permite observar la experiencia ganada de forma gradual y generar confianza en el menor de edad.