El sueño americano de obtener la ciudadanía de Estados Unidos podría estar más cerca de lo que imaginas gracias a un factor que muchos pasan por alto: su propio apellido. Aunque el proceso de naturalización suele ser un camino largo y burocrático, las autoridades migratorias han confirmado que ciertos apellidos vinculados al linaje histórico estadounidense pueden facilitar la verificación de datos y agilizar los trámites administrativos. Si bien portar un apellido específico no reemplaza los requisitos legales obligatorios, como la Green Card o el examen de inglés, sí actúa como una “llave” que simplifica la búsqueda de antecedentes y la comprobación de vínculos familiares directos con ciudadanos del país. De acuerdo con especialistas en temas migratorios y registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), existen apellidos con una presencia histórica tan fuerte en los archivos oficiales que permiten una validación documental mucho más fluida. La lista de los apellidos que pueden marcar la diferencia en tu solicitud incluye: Llevar uno de estos nombres no garantiza la aprobación automática, pero según los expertos, ayuda a las autoridades a establecer vínculos históricos y familiares de manera más eficiente, lo que podría reducir los tiempos de espera en casos de ciudadanía por descendencia o naturalización simplificada. Tener un apellido de la lista es una ventaja administrativa, pero el Gobierno de Estados Unidos es estricto con el cumplimiento de las normas federales. Para completar con éxito el proceso de naturalización en 2026, todo solicitante debe cumplir con los siguientes pilares: Si bien no existe una ley que otorgue la nacionalidad estadounidense solo por el nombre. La ventaja de estos apellidos radica en la trazabilidad documental; es decir, en la facilidad con la que el sistema puede rastrear raíces familiares que ya pertenecen al sistema legal de EE. UU.. Para quienes buscan el pasaporte azul, la recomendación oficial es siempre basar su estrategia en canales autorizados y, si es posible, contar con asesoramiento legal especializado para aprovechar cualquier beneficio derivado del linaje familiar.