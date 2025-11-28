Obtener la licencia de conducir es uno de los trámites más importantes para los estadounidenses, ya que también se utiliza como un documento de identificación. Sin embargo, hay un grupo determinado de personas que pueden conducir sin la necesidad de obtener una.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) es la entidad que se encarga de gestionar la documentación y todos los protocolos relacionados.

Fin de la licencia: estas personas pueden conducir con este otro documento

Estados Unidos permite solicitar la licencia de conducir a partir de los 16 años, aunque las normativas pueden variar dependiendo de las leyes de cada estado. Si bien las autoridades mantienen un sistema muy riguroso, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) emite un documento particular que no iguala a la licencia, pero habilita la conducción legal.

Se trata del Learner´s Permit o un Permiso de Aprendizaje para Conducir. Es decir, es un documento previo al que pueden acceder los menores de edad que quieren obtener su licencia. A diferencia de un carnet de conducir, este documento obliga al menor a manejar con un adulto responsable presente y establece ciertas condiciones.

Un Permiso de Aprendizaje de Conducción es el documento que debe solicitar un menor de edad previo a obtener su licencia de conducir. Fuente: Archivo.

De esta forma, estas personas están habilitadas a sentarse frente al volante sin incumplir la ley, pero siempre y cuando respeten todas las normativas.

¿Cuáles son todas las condiciones para conducir sin licencia?

La edad del menor para acceder a un Learner´s Permit puede variar dependiendo del estado. En el caso de California, de acuerdo con el sitio web, se exige un mínimo de 15 años y medio de edad. Asimismo deben cumplir con:

Contar con la edad mínima establecida por el estado y presentar consentimiento firmado de padres o tutores.

Presentar documentos de identidad, fecha de nacimiento y residencia.

Aprobar el examen teórico sobre normas de tránsito

Completar un curso de educación vial o escuela de manejo aprobada.

Conducir siempre acompañado por un adulto con licencia válida y edad mínima requerida.

Acumular las horas de práctica obligatorias antes de solicitar la licencia siguiente.

Cumplir restricciones de horario, pasajeros y uso de dispositivos mientras dure el permiso.

Una vez que el curso obligatorio haya sido completado, el postulante menor de edad tendrá acceso a obtener su licencia de conducir.