Una intensa tormenta eléctrica está en camino y se espera que se convierta en el evento climático más significativo del año en varias regiones, con posibilidad de lluvias copiosas, ráfagas de viento muy fuertes y riesgo de inundaciones.

Los pronósticos recientes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) muestran que un sistema de baja presión que se desplaza hacia el sur y sureste del país arrastrará humedad cálida desde el Golfo de México, favoreciendo el desarrollo de tormentas organizadas e inestabilidad en la atmósfera en los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte la llegada de una fuerte tormenta eléctrica

Los meteorólogos advierten que este fenómeno no solo traerá actividad eléctrica frecuente, sino que también podría generar lluvias persistentes y, en sectores con suelos saturados, inundaciones repentinas. Las condiciones serán especialmente inestables mientras el frente frío asociado avance hacia el este, impulsando las tormentas desde el sur hacia regiones más pobladas.

Los centros de predicción indican que las tormentas más fuertes y potencialmente más peligrosas se darán inicialmente en el sur y sureste del país, donde la combinación de aire cálido y húmedo con inestabilidad atmosférica crea un entorno propicio para tormentas eléctricas severas.

Una fuerte tormenta eléctrica llegará a algunas ciudades de Estados Unidos. Fuente: Archivo.

Las ráfagas de viento que se esperan pueden superar los niveles habituales, con potencial para derribar ramas, volar objetos livianos y afectar la infraestructura liviana. En sectores donde las precipitaciones se acumulen rápidamente, el desagüe podría verse saturado, dando lugar a calles inundadas y pasos viales complicados para el tránsito.

Información importante: alertan sobre posibles inundaciones

Además de la actividad eléctrica intensa, los meteorólogos alertan que las lluvias continuas podrían provocar inundaciones locales en terrenos bajos o cercanos a ríos y arroyos.

Estas inundaciones repentinas pueden surgir sin demasiado aviso previo, especialmente si las células de tormenta se mantienen estacionarias sobre un área. Asimismo, las ráfagas de viento más vigorosas pueden derribar árboles o tendidos eléctricos, desencadenando cortes de energía y complicaciones en servicios básicos.